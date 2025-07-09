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Минпромторг РФ будет поддерживать серийный выпуск смартфонов, ноутбуков и плат

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ проработает с ведомствами вопрос о приоритетной поддержке отдельных видов продукции радиоэлектроники с целью повышения ее ценовой конкурентоспособности с помощью выхода на серийное производство, заявили в пресс-службе министерства.

Поручение подготовить перечень высокотехнологичных товаров для приоритетной господдержки накануне в рамках выставки "Иннопром" дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Чтобы российские компании были конкурентоспособными в мире в своих отраслях, надо им в этом, конечно, помогать, и речь идет не столько даже о технологическом уровне, сколько о себестоимости их продукции. (...) В случае с еще осваиваемыми сегментами, например отдельными направлениями в микроэлектронике, в радиоэлектронике - это очень сложная задача, но, тем не менее, для настоящего индустриального прорыва ее необходимо решить - разработать и внедрить механизм поддержки локализации именно такой высокотехнологичной продукции. И здесь я прошу министерство промышленности и торговли совместно с коллегами подготовить перечень приоритетных товарных категорий и, конечно, нормативную базу для запуска этой инициативы", - сказал он, выступая на главной сессии выставки.

В Минпромторге журналистам сообщили, что считают "целесообразным приоритизировать к примеру, поддержку производства такой высокотехнологичной продукции, как смартфоны и ноутбуки, платы для электроники, вычислительной и светотехники" и некоторых других позиций. В радиоэлектронике приоритетным является также развитие электронной и компонентной базы.

"Сегменты микро- и радиоэлектроники на сегодняшний день, действительно, требуют особой проработки и государственной поддержки. Таким предприятиям сейчас необходима помощь не только в плане достижения технологической конкурентоспособности, но и ценовой. Для этого необходимо обеспечить серийное массовое производство", - отметили в министерстве.

Ранее в июле глава Минпромторга Антон Алиханов заявлял о планах по запуску нового механизма поддержки отдельных приоритетных отраслей промышленности - через специальные фонды, наполнение которых будет осуществляться за счет промышленного сбора, частично аналогичного утилизационному в автопроме. В качестве примера для реализации механизма назывались как раз радио- и микроэлектронная отрасли.

Антон Алиханов Минпромторг РФ Михаил Мишустин
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