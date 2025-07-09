Дата нового раунда переговоров между РФ и Украиной пока не определена

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Дата нового раунда прямых переговоров между Россией и Украиной в настоящее время не определена, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Когда она будет - мы обязательно вас проинформируем, как только будут достигнуты соответствующие договоренности", - сказала Захарова на брифинге в среду.

По ее словам, в первую очередь необходимо следить за информацией от руководителя российской переговорной делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского.

Раунды прямых переговоров между РФ и Украиной в этом году прошли 16 мая и 2 июня в Стамбуле.