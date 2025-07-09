На Ставрополье Светлоград и несколько сел остались без воды из-за коммунальной аварии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Петровском округе Ставропольского края произошла авария на магистральном водоводе на город Светлоград, ее последствия устраняют, подача воды временно прекращена в несколько населенных пунктов, сообщает пресс-служба "Ставрополькрайводоканала".

"До устранения аварийной ситуации, ориентировочно к 17:00 по Москве, временно прекращена подача воды на город Светлоград, села Благодатное, Константиновское, Шангала, Шведино, Николина Балка, поселок Маяк и хутор Носачев", - говорится в сообщении.

На время перебоя организуют подвоз воды.

Согласно открытым источникам, в Светлограде проживают более 34 тысяч человек (данные на 2025 год).