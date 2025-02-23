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Около 60 многоквартирных домов в пермской Лысьве остались без воды

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Коммунальная авария оставила без водоснабжения несколько десятков многоквартирных домов в городе Лысьва Пермского края, сообщил глава Лысьвенского городского округа Никита Федосеев в своем телеграм-канале в воскресенье.

Авария на водопроводе произошла в 15:00 (13:00 по Москве).

"Под отключением находится порядка 60 многоквартирных домов", - сказал Федосеев в своем видеообращении.

По его словам, объекты теплоснабжения работают в штатном режиме.

В настоящее время бригада водоканала приступила к замене поврежденного участка водовода. В зоне отключения также находятся лицей, школа для детей с ОВЗ и два детских сада. Для жителей организован подвоз воды.

Пермский край Лысьвенский городской округ
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