США призывают хуситов незамедлительно освободить команду судна Eternity C

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон потребовал незамедлительного освобождения членов команды судна Eternity C, которых удерживают йеменские хуситы.

Как говорится в коммюнике посольства США в Йемене, хуситы, убив несколько моряков, потопив судно и препятствуя проведению спасательной операции, похитили многих оставшихся в живых членов команды Eternity C. "Мы призываем немедленно и без всяких условий освободить их", - подчеркивается в документе.

"Хуситы продолжают доказывать, что США были правы, причислив их к террористическим организациям", - отмечается в коммюнике.

Eternity C под флагом Либерии был атакован в понедельник примерно в 90 км к юго-западу от йеменского порта Ходейда. Экипаж состоял из 22 человек - 21 филиппинца и одного россиянина. Трое моряков погибли, судно затонуло.