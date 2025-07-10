Дума приняла закон о введении нулевого НДС до 2065 г. для ВСМ Москва - Петербург

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который устанавливает нулевую ставку НДС на услуги по перевозке пассажиров и багажа по высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, а также на сопутствующие услуги.

Документ № 835237-8 правительство внесло в парламент в начале февраля.

Согласно тексту принятого закона, с 1 января 2028 г. по 1 января 2065 г. перевозки пассажиров по ВСМ, а также деятельность по организации таких перевозок будут освобождены от НДС.

В список услуг, подпадающих под льготу, входят заключение и исполнение договоров перевозки пассажиров и багажа по ВСМ; продажа билетов, включая онлайн-продажу; услуги по проверке билетов и борьбе с безбилетниками; эксплуатация, ремонт и обслуживание поездов и инфраструктуры; управление поездами и составление графика движения; обслуживание пассажиров, размещение и трансляция информации; обеспечение транспортной безопасности поездов и инфраструктуры.

К услугам по организации перевозки не относится организация рекламной, торговой и иной коммерческой деятельности в подвижном составе и на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, уточняется в тексте закона.

Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки перевозчики должны будут предоставлять налоговым органам реестры проездных документов, договоры, акты и иные документы, подтверждающие оказание услуг.

"Реализация законопроекта будет способствовать развитию высокоскоростного железнодорожного сообщения, созданию новых рабочих мест, а также повышению налогового потенциала регионов", - отмечается в пояснительной записке.

ВСМ Москва - Санкт-Петербург пройдет по территории шести субъектов РФ: свяжет Москву, Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. Протяженность магистрали составит 679 км. С запуском ВСМ время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут.