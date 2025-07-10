Дума одобрила выплату работнику до 1 млн рублей без страховых взносов за рождение ребенка

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении поправку в Налоговый кодекс, которая увеличивает с 50 тысяч рублей до 1 млн рублей предел единовременной выплаты, которую работодатель может сделать сотруднику при рождении ребенка, усыновлении или установлении опеки над ребенком без обложения выплаты страховыми взносами.

Поправка была внесена в правительственный законопроект № 835237-8.

Сейчас от страховых взносов освобождается выплата, производимая работодателем в течение первого года после рождения ребенка (усыновления, удочерения или установления опеки), в размере не более 50 тысяч рублей на каждого ребенка. Принятый депутатами закон увеличивает этот лимит в 20 раз.

Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного расчётного периода по страховым взносам (календарный год).