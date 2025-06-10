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Работодателям могут разрешить платить до 1 млн рублей без страховых взносов за рождение ребенка

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил ко второму чтению поправку в Налоговый кодекс, увеличивающую с 50 тысяч рублей до 1 млн рублей предел единовременной выплаты, которую работодатель может сделать сотруднику при рождении ребенка, усыновлении или установлении опеки над ребенком без обложения выплаты страховыми взносами.

Речь идет о законопроекте № 835237-8.

Сейчас от страховых взносов освобождается выплата, производимая работодателем в течение первого года после рождения ребенка (усыновления, удочерения или установления опеки), в размере не более 50 тысяч рублей на каждого ребенка. Поправка увеличивает этот лимит в 20 раз.

В случае приятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного расчётного периода по страховым взносам (календарный год).

Предлагаемая дата рассмотрения законопроекта Госдумой - 17 июня.

Налоговый кодекс Госдума
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