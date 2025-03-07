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Минфин внес в правительство законопроект о полномочиях ФНС по оценке финсостояния юрлиц

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Федеральная налоговая служба может получить полномочия по анализу финансово-хозяйственного состояния юридических лиц, что позволит ей масштабировать апробируемый с 2023 года сервис, в рамках которого компании, в частности, имеют возможность подтверждать свою благонадежность перед контрагентами.

Поправки в ФЗ "О налоговых органах", разработанные по поручению вице-премьера Дмитрия Григоренко и согласованные заинтересованными ведомствами, Минфин в феврале внес в правительство, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Документ вносит в закон новый пункт, по которому федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, "проводит анализ (оценку) финансово-хозяйственного состояния и деятельности юридических лиц, утверждает методики проведения такого анализа (оценки), а также формирует результаты указанного анализа (оценки) для дальнейшего предоставления этим юридическим лицам либо в случаях, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами правительства РФ, предоставляет указанные результаты анализа (оценки) иным лицам или неограниченному кругу лиц".

Под оценкой финансово-хозяйственного состояния в данном случае понимается исследование показателей бухгалтерской отчетности, налоговых деклараций, а также информации, содержащей сведения о фактах хозяйственной деятельности юрлица, по его запросу или по основаниям, предусмотренными федеральными законами/актами правительства.

Планируется, что закон вступит в силу через полгода после его официального опубликования. За этот период должна быть подготовлена методика проведения анализа, которую утвердит своим приказом ФНС.

Сейчас ФНС является администратором государственных информсистем, содержащих информацию о субъектах предпринимательской деятельности, а также обеспечивает существование аналитических баз данных, используемых в принятии решений различными органами власти и ведомствами, отмечается в пояснительной записке к проекту. Поскольку оценка юрлиц прямо влияет на качество принятия решений, анализа и прогнозирования показателей как госорганами, так и самими экономическими субъектами, совершенствование регламентации полномочий ФНС "представляется обоснованным и целесообразным", говорится в записке.

Техническое решение и методика проведения оценки разработаны: с марта 2023 года в рамках проведения эксперимента начал функционировать "Сервис оценки юридических лиц", напоминают авторы документа.

"Стабильная работа сервиса и заинтересованность хозсубъектов в его реализации были подтверждены в ходе апробации", - сказано в пояснительной записке. За первые полтора года эксперимента сервисом воспользовались более 63 тыс. юрлиц.

Результаты работы сервиса оценки предприятия используют в рамках преддоговорных проверок контрагентов и при проведении закупочных процедур. В ФНС поступают запросы пользователей о заключении соглашений, предусматривающих предоставление сведений о результатах оценки юрлиц, отмечается в документе.

Как сообщала ранее ФНС, выписки, полученные компаниями через сервис оценки, можно использовать как для подтверждения своей надежности перед контрагентами, так и для проверки сведений о потенциальных поставщиках, чтобы исключить финансовые риски. Оценка производится в два этапа по критериям финансовой устойчивости, ресурсообеспеченности и наличия положительного опыта в деятельности.

На первом этапе оценивается соответствие организации базовым критериям, свидетельствующим о ее самостоятельности и отсутствии предпосылок к банкротству или ликвидации. Второй этап оценки начинается при соответствии всем показателям первого. Сервис оценивает уровень зарплаты, налоговую нагрузку, численность сотрудников, коэффициенты платежеспособности, автономии, ликвидности, рентабельность активов и т.д. Если компания не согласна с полученными результатами, то она может направить запрос о корректировке сведений в выписке, приложив к нему подтверждающие документы.

Минфин ФНС правительство Дмитрий Григоренко
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