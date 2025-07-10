Минфин хочет видеть представителей ассоциаций розничных инвесторов в СД госкомпаний

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Минфин рассчитывает, что представители ассоциаций розничных инвесторов в будущем смогут войти в советы директоров компаний с госучастием, заявил замглавы ведомства Иван Чебесков на XIX форуме ассоциации "Национальное объединение корпоративных секретарей" (НОКС).

Независимые директора - ключевой институт для качественного корпоративного управления, в нынешнем виде он вызывает вопросы, констатировал он.

"У нас во многих компаниях, по крайней мере, во многих госкомпаниях, независимых директоров предлагает сам менеджмент. То есть сам менеджмент говорит: "мы думаем - это независимый директор". Или предлагает кто-то из представителей основного акционера, потому что основного акционера могут представлять много разных людей, кто имеет отношение к той или иной госкомпании. Говорят: "вот независимый". Действительно ли он независимый? Насколько его компетенции совпадают с тем, что нужно сейчас для развития компании? Это большой вопрос. Мне кажется, это, наверное, одна из ключевых проблем сейчас в нашем корпоративном управлении, чтобы действительно были эти независимые директора", - сказал Чебесков.

На фоне растущей роли розничных инвесторов на фондовом рынке к работе в советах директоров компаний с госучастием целесообразно привлекать их представителей, считает замглавы Минфина.

"Есть сейчас несколько ассоциаций розничных инвесторов. Так как у нас основной сейчас на рынке инвестор - это все-таки розничный инвестор, наши граждане. Как создать эту систему для того, чтобы они кого-то представляли? Были созданы несколько ассоциаций, и мы надеемся, что представители от этих ассоциаций в будущем тоже будут входить в состав советов директоров. Мы уже некоторых из них стали номинировать, например, в ревизионные комиссии, то есть это первый шаг в госкомпании. И в будущем, надеюсь, они будут представлять интересы миноритарных инвесторов в компаниях с госучастием", - сообщил замминистра финансов.

Перестройка управления и мотивация менеджмента

Чебесков напомнил, что сейчас обсуждается вывод на рынок акционерного капитала ряда госкомпаний, и в связи с этим им потребуется серьезная перестройка корпоративного управления. "Некоторые компании сами готовы к этому и стремятся к этому идти, но в большинстве случаев все-таки это то, что нужно сделать акционеру, как говорится, "доталкивать" это решение",- отметил он.

Важным фактором, помимо наличия независимых директоров, по мнению замминистра, является установление рыночной системы мотивации менеджмента, потому что в компаниях с государственным участием система мотивации выстроена по другим принципам, нежели чем в публичных, которые управляются на рыночных принципах.

"В большинстве таких компаний стоимость компенсации для менеджмента, она привязана к результату, она привязана к стоимости акции. И здесь тоже такая же система должна быть выстроена, как минимум, для тех компаний с госучастием, которые выходят на рынок капитала. Такие предложения мы сделали", - сказал Чебесков.

"В принципе, все понятно: если стоимость акции идет вверх, менеджмент зарабатывает, если стоимость акции падает, менеджмент не зарабатывает, все как у компаний, которые частные. Менеджмент заработал деньги - получает премию, не заработал - не получает", - пояснил он.

Отвечая на вопрос, нужно ли существенно сократить перечень вопросов, по которым издаются директивы в госкомпаниях, Чебесков отметил, что директивная модель - этот тот способ управления, который выбрал, по сути, мажоритарный акционер. "А когда таких акционеров становится больше, когда компания привлекает миноритарных акционеров, то конечно, этот принцип должно меняться", - считает замминистра финансов.

"Должно ли это меняться в целом для тех госкомпаний, которые не выходят на рынок капитала? Это такой дискуссионный вопрос. Потому что основной вопрос, а что нужно акционеру от этих компаний? Такие же у него цели, как и у, например, миноритарных инвесторов, или они могут отличаться? Это очень сильно зависит также от самой компании, потому что у компании могут быть какие-то национальные стратегические задачи и т.д. Но я полностью согласен, что для тех компаний, которые выходят на публичный рынок капитала, это, конечно, должно приводиться в соответствие с рыночными системами", - резюмировал Чебесков.

Стандарт лучших практик мотивации

Банк России поддерживает программы мотивации, где KPI менеджмента - это повышение капитализации компании, сказала на форуме директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева.

Однако к этой теме нужно подходить с осторожностью, отметила она. "Очень не хотелось бы, чтобы с таких практик наши программы мотивации стартовали, когда у инвесторов останется, скорее, осадок от негатива от программы мотивации, что деньги компании выведены, и непонятно для чего. Какой инструмент мы бы здесь видели? Здесь, наверное, не нормативное регулирование, а может быть, какой-то стандарт лучших практик по программам мотивации был бы полезным. Мы тоже про это подумаем", - сказала Абашеева.

Глава департамента ЦБ привела пример из зарубежной практики, где эта тема регулируется кодексами институциональных инвесторов. Например, размер программы мотивации ограничен 10% капитала на 10 лет, то есть не более 1% в год.

"Такие практики, они для нас сейчас просто будут нарабатываться каждой компанией отдельно. Может быть, какое-то обобщение и анализ того, в какую сторону правильно здесь двигаться, они бы были полезны. Для тех же государственных компаний сейчас как определить, сколько капитала, какой пакет показан, чтобы его передавать на стимулирование менеджеров", - отметила Абашеева.