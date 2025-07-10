Требования к структуре годовых отчетов могут дифференцировать по уровню листинга эмитента

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Требования к структуре и содержанию годовых отчетов российских АО могут дифференцировать по уровню листинга. Это одно из предложений, включенных в доклад "Об оптимизации форм раскрытия периодической информации", который Банк России опубликовал для общественных консультаций.

Суть идеи ЦБ состоит в следующем: ПАО с акциями в котировальных списках первого или второго уровней, а также публичные и непубличные АО с облигациями аналогичного уровня листинга и объемом бондов в обращении от 50 млрд руб. должны раскрывать в годовом отчете больший объем информации; ПАО, чьи акции торгуются без включения в I-II котировальные списки, раскрывают в годовом отчете информацию в меньшем объеме.

Устраивают ли рынок предложенные критерии дифференциации - один из вопросов, которые ЦБ формулирует в докладе. Комментарии к нему регулятор ждет до 1 августа.

Сейчас, отмечает ЦБ, лучше всего годовые отчеты с точки зрения информативности и ценности для инвесторов составляют эмитенты, акции которых включены в котировальные списки. "Качество отчетов выше у эмитентов, акции которых включены в первый уровень листинга, ниже у тех, чьи акции находятся во втором, и еще ниже у эмитентов, акции которых в третьем уровне листинга. Общества, акции которых не допущены к обращению на организованных торгах, зачастую подходят к составлению годового отчета формально, что приводит к низкому качеству раскрытия информации", - говорится в докладе.

Отсутствие требований к структуре и содержанию годового отчета способствует "выхолащиванию его содержания", сетует ЦБ. "Значительное число годовых отчетов акционерных обществ не соответствуют целям, ради которых установлено требование по составлению и раскрытию отчета. За исключением акционерных обществ с государственным участием в капитале, эмитенты не имеют ориентиров по структуре и наполнению годового отчета", - отмечено в документе.

На рынке наблюдается поляризация подходов к подготовке годовых отчетов: наиболее продвинутые эмитенты с акциями в котировальных списках ориентируются на отечественные рекомендации, международные стандарты и лучшие практики, но большинство АО готовят отчетность формально. "Как следствие, их документы не отвечают информационным потребностям инвесторов и других заинтересованных лиц. Кроме того, диссонанс в информационном наполнении годовых отчетов не позволяет провести полноценное сопоставление эмитентов. Без четкой организации и взаимосвязи компонентов отчета документ становится трудночитаемым. Его публикация едва ли позволяет осуществлять поиск, извлечение и обработку информации с помощью современных технологий. В худшем случае некоторые недобросовестные общества вообще не предоставляют информации в годовом отчете своим акционерам", - констатирует Банк России.

Также среди предложений ЦБ - исключение требования о раскрытии в отчете эмитента за 12 месяцев отдельной информации, с учетом того, что она будет обязательной для раскрытия в годовом отчете АО.

Кроме того, регулятор хочет устранить временной разрыв между раскрытием консолидированной финансовой отчетности и отчета эмитента: их нужно будет публиковать единовременно. Предельный срок для раскрытия отчета эмитента за 12 месяцев должен составлять 120 дней после даты окончания отчетного года, а для отчета эмитента за 6 месяцев - 60 дней после завершения отчетного периода.

В состав годового отчета ЦБ предлагает ввести обязательную часть, посвященную системному раскрытию информации о корпоративном управлении. Также эмитенты могут получить возможность привлекать аудитора для независимой оценки отчета о корпоративном управлении.

Еще одна инициатива регулятора - введение требования о раскрытии периодических отчетов в формате машиночитаемых документов (отчет эмитента и годовой отчет АО в формате XHTML, финотчетность - в XBRL). Для поэтапного перехода к цифровой отчетности предлагается установить дифференцированные требования к использованию эмитентами машиночитаемых форматов. Компании, ценные бумаги которых обращаются на организованном рынке, для подготовки и раскрытия периодических отчетов должны будут использовать в первую очередь машиночитаемые форматы, остальные перейдут к обязательности таких форматов в перспективе.