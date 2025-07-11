Северный морской путь: каков его статус?

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В последнее время в СМИ и на различных форумах все чаще поднимается проблема развития Арктики и, в частности, Северного морского пути (СМП). Каков его статус на данный момент, какие правовые документы регулируют его деятельность? На эту тему наш специальный корреспондент Борис Геворкян беседовал с ведущим научным сотрудником ИМЭМО им. Е. М. Примакова РАН Павлом Гудевым.

В том числе и внутренние воды!

Корр.: Международная торговля, а значит и мировая экономика, очень сильно зависят от бесперебойной работы межконтинентального трафика, в том числе и судоходных путей. Одним из известных таких маршрутов является Северный морской путь (СМП). Каков его статус?

Гудев: Мы считаем, что правовой статус СМП основан на сочетании как договорных норм права, прежде всего это Конвенция ООН по морскому праву 1982 года, так и национального законодательства. Последнее в отношении СМП развивалось еще в советские годы, а сейчас мы его просто развиваем и адаптируем под новые условия. И так же, как и в советское время, считаем, что имеем полные основания регулировать судоходство на трассах СМП, так как его основные маршруты проходят через акваторию российских арктических проливов (Новосибирских островов и архипелага Северная Земля). Их акватория рассматривается нами как внутренние воды, и они до этого никогда активно не использовались для международного судоходства.

Но не все страны разделяют это наше мнение. Например, США считают, что эти проливы являются международными с правом транзитного прохода. Таким образом, они приравнивают их к тем же Ормузскому, Баб-эль-Мандебскому, Малакскому проливам, где зафиксировано это право. И потому требуют, чтобы любые российские нормы национального регулирования утверждались Международной морской организацией - ключевой структурой, которая занимается обеспечением безопасности судоходства.

Корр.: То есть, говорить о международном статусе СМП неправильно?

Гудев: У нас давно введен разрешительный порядок прохода для всех гражданских судов, а недавно - также и для военных кораблей под иностранными флагами, если они собираются пройти через акваторию наших внутренних вод. Все ключевые российские арктические проливы - Новосибирских островов и архипелага Северная Земля (Лаптева, Санникова, Вилькицкого и Шокальского) - рассматриваются нами как внутренние воды, отнесенные к этой категории на исторических правооснованиях. Проход через внутренние воды невозможен без разрешения с точки зрения норм и положений международного морского права.

Внутренние воды - это всегда полный суверенитет и над акваторией, и над воздушным пространством, а также дном и недрами. Поэтому мы закрепили в рамках национального законодательства положение, что гражданские суда обязаны получать разрешение, так как скорее всего их маршрут неизбежно будет пролегать через них. Естественно, что и военные корабли, если проходят через эти проливы, тоже обязаны по дипломатическим каналам получать соответствующее одобрение.

Кроме того, мы можем на уровне национального законодательства вводить более жесткие меры, апеллируя к статье 234 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которая называется "Покрытые льдом районы". И там есть формулировка, о которой прекрасно знают и в Штатах, и среди их союзников. Там написано, что мы имеем право регулировать судоходство в пределах нашей исключительной экономической зоны, если те районы большую часть года, я подчеркиваю, большую часть года покрыты льдами (у СМП нет единой фиксированной трассы, маршруты проходят через морские зоны с разным правовым статусом – это и внутренние воды, и территориальное море, и исключительная экономическая зона).

А если они покрыты льдами не большую часть года, тогда что? Тогда мы к этой статье апеллировать уже не можем. И это тоже серьезная проблема.

Раньше международных грузов там не было

Корр.: Про проблему с открытым морем можно поподробнее?

Гудев: Представим себе, что в Арктике льдов стало меньше или они вообще там исчезли, и тогда трасса СМП потенциально может стать более высокоширотной. Это значит, что суда смогут проходить за пределами морских зон, которые находятся под суверенитетом (внутренние воды и территориальное море) или же юрисдикцией (исключительная экономическая зона) РФ! В центральной части Арктики за пределами внешних границ 200-мильных исключительных экономических зон арктических государств расположен большой анклав открытого моря, где не может быть никакого национального регулирования. Сегодня он покрыт льдами, но потенциально здесь действуют все свободы открытого моря, включая свободу судоходства.

Кроме того, есть еще один важный правовой нюанс. Мы сейчас апеллируем к тому, что СМП - это исторически сложившаяся национальная транспортная артерия, где мы имеем право регулировать судоходство, вводить более жесткие нормы по регулированию, чем прописано в рамках "Полярного кодекса", а он регулирует строительство судов, их оснащение, квалификацию экипажей и применим к водам и Арктики, и Антарктики. То есть, чем там будет теплее, чем меньше льдов, тем меньше у нас будет правовых оснований там что-то регулировать.

В советские годы через СМП особо никто не плавал, были некоторые экспериментальные проводки, но международные грузы здесь не возились. Если же здесь будет, представим себе, огромное количество международного транзита, то у нас может исчезнуть этот правовой аргумент: у нас его просто отнимут, или мы сами его из-под себя уберем.

Сравнения с Суэцким каналом? Нет смысла!

Корр.: А как же насчет перспективы СМП как конкурента и альтернативы Суэцкому каналу, о чем говорят всерьез некоторые эксперты?

Гудев: Действительно, у нас идут постоянные сравнения с Суэцким каналом. Но давайте возьмем просто официальные цифры, статистику, сколько мы перевезли за прошлый год по СМП? Примерно 38 млн тонн. Из этого объема международный трафик в районе где-то трех миллионов тонн - это меньше десяти процентов. Что касается транспортировки через Суэцкий канал, цифры известны - больше одного миллиарда тонн транзитных грузов.

Понятно, что тут свою роль играют санкции, введенные против нас со стороны недружественных стран. А что касается дружественных стран, того же Китая, то, если я не ошибаюсь, их самая крупная компания, которая занимается контейнерными перевозками, то она под давлением американцев отказалась транспортировать грузы через СМП.

Корр.: Иными словами, вы не верите в большой международный транзитный потенциал СМП?

Гудев: Я его, честно говоря, не очень вижу. Думаю, что это дело не краткосрочной, а может быть среднесрочной, и даже долгосрочной перспектив. Ведь нужно исходить из того, что на самом деле СМП больше нужен нам. Мы должны здесь реализовывать свои собственные задачи и интересы. Что здесь сейчас перевозится? Северный завоз - был и будет, есть перевозки в интересах Минобороны - мы строим различные базы, укрепляем, усовершенствуем их в Арктике. Опять же, транспортировка строительных материалов, оборудования для реализации больших нефтегазовых проектов в Арктике. Они дают тоже огромный объем.

Теперь представьте себе, что в какой-то момент эти проекты выйдут на финишную прямую. Да мы перевозим нефть, газ, руду, еще что-то, но здесь тоже есть очень важный факт: да, мы можем добыть, мы можем транспортировать эти ресурсы, но должны быть рынки, которые готовы их поглотить. Так что, если все сложится, тогда, наверное, да.

Корр.: У Северного морского пути, по-вашему, нет никаких шансов стать международной артерией?

Гудев: Я считаю, что пока нет. Может быть, нам очень полегчает, когда Арктика растает... Да, нам будет проще использовать СМП круглый год, не будет ледовых условий, не будет определенных обременений со стороны РФ.

Корр.: А какие у нас сейчас есть обременения ?

Гудев: Обязательная лоцманская проводка, а ледокольная проводка при соответствующих ледовых условиях, является обязательной. Вы должны за это платить. Вот если все растает, тогда можно, не пользуясь ледоколами, проходить...Если, еслиесли … Что там все растает - это скорее научная гипотеза, не аксиома. Я верю в глобальное изменение климата, но не в глобальное его потепление. Климат циклический - сегодня потеплело, завтра похолодало.

К чему России столько ледоколов?

Корр.: Тогда возникает вопрос: зачем же мы столько строим ледоколов новых?

Гудев: Каков их срок обычной эксплуатации? Примерно от 20 максимум до 40 лет. Мы понимаем, что за 30 лет кардинально климат в Арктике не изменится. Все, кто профессионально занимается изменениями климата, говорят, что нужно оценивать его в диапазоне 50-100 лет. Нельзя прогнозировать, что через двадцать лет все изменится. Это спекуляция. Поэтому строим ледоколы, чтобы было чем транспортировать грузы и через тридцать лет! К тому же ледоколы наши ходят не только на севере.

Нам частенько вменяют в вину, что у нас больше 40 ледоколов. Обвиняют, что тем самым Россия , как ледокольная держава,проецирует якобы свою мощь в Арктике. Но наши ледоколы используются, как уже было сказано, не только в Арктике, но и в других морях. Они есть на Балтике, они есть даже в Черном и Азовском морях.

Корр.: В Азовском море? Звучит как шутка.

Гудев: Азовское море у нас лет 10 назад замерзало, вот там и работают портовые ледоколы, осуществляют так называемую ледокольную проводку. Они есть на Тихом океане, на Дальнем Востоке. В Арктике работает лишь определенное количество ледоколов, преимущественно атомных. Мы здесь абсолютные лидеры, и это нормально для страны, которая позиционирует себя как полярная держава!