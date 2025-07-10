Площадь пожара на складе в Пятигорске выросла до 1 тыс. кв. м

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Возросла площадь возгорания в складском помещении в Пятигорске Ставропольского края, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По уточненной информации площадь горения составляет 1 тыс. кв. метров", - говорится в сообщении.

В четверг ночью в Пятигорске, на Черкесском шоссе, загорелось складское помещение, заполненное поддонами. Предварительная площадь пожара составляла 450 кв. метров.

На месте работают 30 человек и 7 единиц техники.