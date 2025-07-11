В Кремле ждут анонсированного заявления Трампа по России

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - В Кремле тщательно фиксируют все нюансы в выступлениях президента США Дональда Трампа, в том числе ждут анонсированное им заявление в будущий понедельник.

"Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп. Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, чего ожидают в Кремле от анонсированного Трампом заявления в предстоящий понедельник.

Песков не стал раскрывать сути новых предложений России по урегулированию украинского кризиса, о которых сообщил госсекретарь США Марко Рубио после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Нет, я не мог бы рассказать по понятным причинам", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Трамп в интервью телеканалу NBC News сказал, что сделает важное заявление по России в понедельник, 14 июля. При этом он отказался сообщить какие-либо подробности.

Президент США отметил, что "разочарован в России". "Но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель", - добавил Трамп.