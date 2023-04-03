Работодателям запретят расторгать срочные трудовые договоры с участниками СВО

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о запрете работодателям расторгать срочные трудовые договоры с мобилизованными и добровольцами, пока они несут службу в зоне спецоперации, сообщил в Telegram глава рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Предложенные нами поправки обеспечат автоматическое продление срочных трудовых контрактов с мобилизованными и добровольцами и гарантированно сохранят за ними рабочие места", - написал он.

Действующие нормы все еще позволяют уволить работников, призванных по мобилизации или отправившихся для участия в СВО добровольно, несмотря на то, что осенью был принят закон о сохранении за мобилизованными рабочих мест на время участия в боевых действиях, отметил сенатор.

"Это происходит, если трудовой договор носит срочный характер и истек, когда боец был на фронте. В результате по возвращении "на гражданку" он может оказаться безработным и должен будет искать себе новое место", - пояснил Турчак.

Внесенные поправки в Трудовой кодекс позволят урегулировать вопрос, добавил он.