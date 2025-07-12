Москва обгоняет черноморские курорты по температуре воды

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Температура воды в Москве и в Подмосковье прогрелась до 25 градусов, что выше значений воды на курортах Черного моря, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Естественно, при такой сумасшедшей температуре вода в Москве-реке на северо-западе, до входа в Москву, уже 23 градуса, на юго-востоке, там, где она впадает в Оку, - 25-26 градусов. В малопроточных водоемах такая же температура, то есть это "парное молоко", - сказал Вильфанд.

Он уточнил, что это связано с тем, что ночью в московском регионе очень высокие температуры. "Днем водная поверхность принимает с удовольствием, с жадностью, солнечную энергию. А ночью, поскольку температура выше 20, она тепло не отдает", - пояснил Вильфанд.

"Интенсивный прогрев воды привел к тому, что в выходные температура будет такая же и даже выше, чем в Сочи. Вот сейчас в Туапсе, в Геленджике, в Сочи, в Анапе температура (воды) 25 градусов. А в водоемах Москвы - 25 и даже выше", - сказал Вильфанд.