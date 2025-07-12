Более 80 госпитализированных из-за отравления водой выписаны в Дагестане

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Накануне из больницы выписали более 80 госпитализированных с острой кишечной инфекцией (ОКИ), пострадавших в результате отравления питьевой водой в Магарамкентском районе Дагестана, сообщает пресс-служба правительства республики.

"В Магарамкентском районе в центральную районную больницу в течение дня обратилось 20 жителей, из них 17 детей. Всего за период с начала вспышки с симптомами кишечной инфекции зарегистрированы 392 человека. На сегодня из районной больницы был выписан 81 человек, из них 75 - дети", - приводятся в сообщении слова главы Минздрава Дагестана Ярослава Глазова с заседания оперативного штаба по ситуации со вспышкой ОКИ.

Отмечается, что по состоянию на 16:00 11 июля в стационаре получают лечение 45 человек, в том числе 42 ребенка.

Также сообщается, что число выявляемых больных существенно пошло на спад. Для организации профилактической вакцинации заключены договоры с транспортными компаниями на доставку в республику вакцин и бактериофага.

В пресс-службе добавили, что сотрудниками Единого оператора Дагестана в сфере водоснабжения и водоотведения завершены работы по дезинфекции магистральных сетей в Магарамкентском районе, завершаются работы на разводящих сетях, после чего будет начата промывка.

Ранее сообщалось, что 7 июля поступила информация о множественных случаях острой кишечной инфекции в селах Магарамкент, Куйсун, Гиляр, Гапцах и Верхний Тагиркент Магарамкентского района.

По предварительным данным регионального управления Роспотребнадзора, заболевания связаны с употреблением питьевой воды, поступающей из оисточника "Джепельский", расположенного на расстоянии 14 км от села Магарамкент в сторону села Ахты.

Следственными органами СУ СКР по Дагестану возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей).

В рамках расследования арестован директор муниципального бюджетного учреждения "Жилищно-коммунальное хозяйство" Магарамкентского района. Также были проведены обыски в районной администрации.