Правительство выделило более 480 млн руб. на художественную галерею в Севастополе

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Правительство России направит свыше 480 млн рублей из федерального бюджета на обеспечение деятельности нового музейного комплекса Российской государственной художественной галереи в Севастополе, соответствующее распоряжение подписано.

Средства будут выделены на 2025 год, они предназначены для организации работы музейного комплекса, включая закупку произведений искусства и создание экспозиций, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Музейный комплекс Российской государственной художественной галереи в Севастополе создается по поручению президента РФ. Запуск объекта планируется в два этапа: до конца 2025 года откроются центр образования и творчества, центр цифрового искусства и первая экспозиция, посвященная истории Севастополя. Вторая очередь - постоянно действующая картинная галерея - должна заработать в первом полугодии 2026 года.

Комплекс войдет в состав культурного кластера, формируемого в Севастополе. В него также входят Академия хореографии и Театр оперы и балета. Подобные крупные музейные и театрально-образовательные комплексы создаются также во Владивостоке, Калининграде и Кемерове в рамках федерального проекта, реализуемого по поручению главы государства.