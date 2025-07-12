Поиск

МИД РФ отметил, что задачи меморандума России с ООН о сельхозэкспорте не были решены

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В МИД России заявили, что за три года действия меморандума РФ с ООН о сельскохозяйственном экспорте ни одна из поставленных задач не была решена до конца, при этом динамика экспортных поставок была сохранена и оказала позитивное влияние на стабилизацию цен на мировых рынках.

"В рамках совместных усилий по реализации Меморандума Россия - ООН были проработаны пять системных задач. (...) Ввиду деструктивной линии западных столиц, прежде всего Евросоюза, по наращиванию незаконных односторонних санкций против России, ни одна из указанных задач не была до конца решена", - сообщается на сайте ведомства в субботу.

Среди задач было переподключение профильного "Россельхозбанка" к системе платежей SWIFT; налаживание транспортной логистики и страхования; возобновление закупок запчастей; реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и "разморозка" зарубежных активов российских компаний.

11 июля в Женеве состоялся заключительный раунд консультаций российской межведомственной делегации во главе с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым с генсекретарем конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и экспертами ООН по двустороннему Меморандуму о нормализации отечественного сельхозэкспорта.

Соглашение было заключено 22 июля 2022 года в Стамбуле сроком на три года, его дальнейшее продление не предусматривалось. В сообщении МИД уточняется, что главная цель состояла в том, чтобы "содействовать обеспечению транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений на мировые рынки, в частности, путем устранения препятствий в сферах финансов, страхования и логистики, а также с учетом острых нужд глобальной продовольственной безопасности".

"Динамика экспортных поставок российских удобрений и продовольствия была сохранена, это оказало позитивное воздействие на стабилизацию цен на мировых рынках и преодоление кризисных явлений, что имеет первостепенное значение для стран Глобального Юга", - подчеркнули в МИД РФ.

В министерстве отметили, что на повестке дня остается ряд перспективных тем, в том числе создание специального банковского канала расчетов за российский сельхозэкспорт и завершение инициативы о безвозмездной передаче отечественных удобрений нуждающимся странам. Взаимодействие по этим и другим востребованным в интересах глобальной продовольственной безопасности сюжетам может быть продолжено и после формального окончания срока действия Меморандума Россия - ООН 22 июля 2025 года.

МИД РФ ООН Женева ЮНКТАД Сергей Вершинин Ребека Гринспан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Четыре кандидата претендуют на пост губернатора Курской области

Четыре кандидата претендуют на пост губернатора Курской области

Суд обратил в доход государства активы "Главпродукта"

Суд обратил в доход государства активы "Главпродукта"

Сорокаградусная жара сохраняется в центре и на юге европейской России

Сорокаградусная жара сохраняется в центре и на юге европейской России

Бизнес, владельцев сервитутов и землепользователей обяжут уничтожать борщевик

Бизнес, владельцев сервитутов и землепользователей обяжут уничтожать борщевик

Правительство предложило выделить в УК ряд преступлений в сфере добычи и аффинажа золота

Правительство предложило выделить в УК ряд преступлений в сфере добычи и аффинажа золота

Что произошло за день: пятница, 11 июля

Россия продолжит доплачивать абхазским бюджетникам в 2026 году

Роспотребнадзор прогнозирует пик заболеваемости энтеровирусными инфекциями в июле-августе

Крупные компании с иностранной долей свыше 20% не смогут исследовать товарный рынок в РФ

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 16 июля сохраняется нулевой

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 16 июля сохраняется нулевой
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6714 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });