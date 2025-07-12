МИД РФ отметил, что задачи меморандума России с ООН о сельхозэкспорте не были решены

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В МИД России заявили, что за три года действия меморандума РФ с ООН о сельскохозяйственном экспорте ни одна из поставленных задач не была решена до конца, при этом динамика экспортных поставок была сохранена и оказала позитивное влияние на стабилизацию цен на мировых рынках.

"В рамках совместных усилий по реализации Меморандума Россия - ООН были проработаны пять системных задач. (...) Ввиду деструктивной линии западных столиц, прежде всего Евросоюза, по наращиванию незаконных односторонних санкций против России, ни одна из указанных задач не была до конца решена", - сообщается на сайте ведомства в субботу.

Среди задач было переподключение профильного "Россельхозбанка" к системе платежей SWIFT; налаживание транспортной логистики и страхования; возобновление закупок запчастей; реанимирование аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и "разморозка" зарубежных активов российских компаний.

11 июля в Женеве состоялся заключительный раунд консультаций российской межведомственной делегации во главе с замминистра иностранных дел РФ Сергеем Вершининым с генсекретарем конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан и экспертами ООН по двустороннему Меморандуму о нормализации отечественного сельхозэкспорта.

Соглашение было заключено 22 июля 2022 года в Стамбуле сроком на три года, его дальнейшее продление не предусматривалось. В сообщении МИД уточняется, что главная цель состояла в том, чтобы "содействовать обеспечению транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений на мировые рынки, в частности, путем устранения препятствий в сферах финансов, страхования и логистики, а также с учетом острых нужд глобальной продовольственной безопасности".

"Динамика экспортных поставок российских удобрений и продовольствия была сохранена, это оказало позитивное воздействие на стабилизацию цен на мировых рынках и преодоление кризисных явлений, что имеет первостепенное значение для стран Глобального Юга", - подчеркнули в МИД РФ.

В министерстве отметили, что на повестке дня остается ряд перспективных тем, в том числе создание специального банковского канала расчетов за российский сельхозэкспорт и завершение инициативы о безвозмездной передаче отечественных удобрений нуждающимся странам. Взаимодействие по этим и другим востребованным в интересах глобальной продовольственной безопасности сюжетам может быть продолжено и после формального окончания срока действия Меморандума Россия - ООН 22 июля 2025 года.