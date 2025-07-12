Поиск

Спасатели эвакуируют жителей с подтопленных территорий в Чите

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС вывозят жителей из подтопленных районов Читы, сообщает в субботу Главное управление МЧС РФ по региону.

"Из-за размыва насыпи в районе садоводческое товарищество "Островок" началось подтопление приусадебных участков рекой Чита. Спасатели МЧС России информируют граждан об эвакуации, а также вывозят людей с подтопленных территорий", - говорится в сообщении.

На данный момент гребень волны спускается в кооперативы ниже по течению. Под угрозой микрорайон Каштак и садоводческое товарищество "Строитель".

Развернут оперативный штаб. На месте работают 44 специалиста и 19 единиц техники МЧС РФ.

В свою очередь мэр Читы Инна Щеглова сообщила, что ведется дополнительное берегоукрепление на разных участках реки. В городе развернуты пункты временного размещения.

Также закрывается движение по мосту через реку Чита по улице Комсомольской, через мост, который соединяет два района города, проходят маршруты общественного транспорта.

Паводковая ситуация осложнилась после дождей.

Чита МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Самодельный плавучий дом с людьми перевернулся на Волге в Самаре

Четыре кандидата претендуют на пост губернатора Курской области

Четыре кандидата претендуют на пост губернатора Курской области

Суд обратил в доход государства активы "Главпродукта"

Суд обратил в доход государства активы "Главпродукта"

Сорокаградусная жара сохраняется в центре и на юге европейской России

Сорокаградусная жара сохраняется в центре и на юге европейской России

Бизнес, владельцев сервитутов и землепользователей обяжут уничтожать борщевик

Бизнес, владельцев сервитутов и землепользователей обяжут уничтожать борщевик

Правительство предложило выделить в УК ряд преступлений в сфере добычи и аффинажа золота

Правительство предложило выделить в УК ряд преступлений в сфере добычи и аффинажа золота

Что произошло за день: пятница, 11 июля

Россия продолжит доплачивать абхазским бюджетникам в 2026 году

Роспотребнадзор прогнозирует пик заболеваемости энтеровирусными инфекциями в июле-августе

Крупные компании с иностранной долей свыше 20% не смогут исследовать товарный рынок в РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6714 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });