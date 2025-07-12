Спасатели эвакуируют жителей с подтопленных территорий в Чите

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС вывозят жителей из подтопленных районов Читы, сообщает в субботу Главное управление МЧС РФ по региону.

"Из-за размыва насыпи в районе садоводческое товарищество "Островок" началось подтопление приусадебных участков рекой Чита. Спасатели МЧС России информируют граждан об эвакуации, а также вывозят людей с подтопленных территорий", - говорится в сообщении.

На данный момент гребень волны спускается в кооперативы ниже по течению. Под угрозой микрорайон Каштак и садоводческое товарищество "Строитель".

Развернут оперативный штаб. На месте работают 44 специалиста и 19 единиц техники МЧС РФ.

В свою очередь мэр Читы Инна Щеглова сообщила, что ведется дополнительное берегоукрепление на разных участках реки. В городе развернуты пункты временного размещения.

Также закрывается движение по мосту через реку Чита по улице Комсомольской, через мост, который соединяет два района города, проходят маршруты общественного транспорта.

Паводковая ситуация осложнилась после дождей.