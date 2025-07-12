Отключение света из-за перегрузок сетей произошло в ряде населенных пунктов Кубани

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Жители более 30 улиц Краснодара, пяти микрорайонов Армавира, одного поселка в Северском районе, а также ряда улиц Крымска (Краснодарский край) остались без электроснабжения, сообщает в субботу оперштаб Кубани.

"Энергетики Краснодарского края устраняют ряд аварий на сетях. Большинство из них связаны с пиковыми нагрузками из-за жары", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Краснодаре сбои энергоснабжения устраняют в трех городских округах. В Центральном, Карасунском и Прикубанском округах без света остаются более 30 улиц. В Армавире из-за аварии на подстанции без электричества остались жители пяти микрорайонов.

Специалисты выясняют причину отключения электричества в поселке Афипском Северского района - аварийная бригада работает на подстанции. Единичные отключения есть и в Крымске - из-за перегруза на линии не выдерживает оборудование и срабатывает автоматика. Чтобы стабилизировать ситуацию, в город доставят дополнительные подстанции для увеличения мощности, добавили в оперштабе.