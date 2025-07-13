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Количество ожидающих проезда по Крымскому мосту машин вновь превысило тысячу

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в воскресенье утром ожидают более тысячи автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Согласно сообщению, на момент "07:00 (мск - ИФ) в очереди со стороны Тамани находится 1015 транспортных средств". "Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 98 транспортных средств", - уточнили в инфоцентре.

Крымский мост очередь
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