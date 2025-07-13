Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 36 беспилотников ВСУ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В ночь на воскресенье над четырьмя российскими регионами уничтожено 36 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

26 беспилотников сбиты над территорией Белгородской области, четыре - над Воронежской и по три - над территориями Липецкой и Нижегородской областей, уточнили в военном ведомстве.