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Транскам временно закрыли в Северной Осетии для всех видов транспорта

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта остановлено на Транскавказской автомагистрали, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Северной Осетии.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали, а также в соответствии с рекомендацией ФКУ Упрдор "Кавказ" запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 21:30 мск 15 июля до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.

Северная Осетия Транскавказская автомагистраль
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