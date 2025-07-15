Штраф за умышленный поиск в интернете экстремистских материалов составит до 5 тыс. рублей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству одобрил к принятию поправки о введении ответственности за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, в том числе с помощью VPN.

Так, предлагается дополнить КоАП РФ статьей 13.53 об ответственности за умышленный поиск в интернете "заведомо экстремистских материалов", включенных в список экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN. Это повлечет наложение штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Поправки одобрены ко второму чтению проекта закона 755710-8.