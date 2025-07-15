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За рекламу VPN-сервисов будет грозить штраф до 500 тыс. рублей

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки о введении административной ответственности для владельцев VPN-сервисов за неисполнение требования об ограничении доступа к запрещенным в РФ сайтам и за рекламу таких сервисов.

Поправки предлагают введение ответственности за распространение рекламы программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен. К таким средствам относятся и VPN-сервисы.

За такое нарушение последует штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей; для должностных лиц - от 80 тыс. до 150 тыс. рублей; для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, согласно поправкам, неисполнение владельцем VPN порядка взаимодействия с Роскомнадзором повлечет административный штраф для граждан в размере от 50 тыс. до 80 тыс. рублей; для должностных лиц - от 80 тыс. до 150 тыс. рублей; для юридических лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

Отказ владельца VPN-сервиса подключиться к государственной информационной системе информационных ресурсов повлечет аналогичный штраф, предусматривают поправки.

Также и неисполнение владельцем VPN-сервиса обязанности ограничить доступ к запрещенным в РФ информационным ресурсам, повлечет наложение аналогичного административного штрафа.

Повторное совершение всех упомянутых выше нарушений влечет штраф для граждан в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей; для должностных лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей; для юридических лиц - от 800 тыс. до одного миллиона рублей.

Поправки одобрены ко второму чтению проекта закона №755710-8.

Госдума VPN штрафы
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