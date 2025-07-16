Поиск

Минтруд РФ предложил льготу для работодателей ветеранов СВО с инвалидностью

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Минтруд России подготовил проект постановления правительства РФ, в соответствии с которым прием на работу ветерана СВО с инвалидностью будет смягчать для работодателя требования по выполнению квоты на трудоустройство людей с такими ограничениями здоровья.

"Минтруд России предложил ввести льготы для работодателей, трудоустраивающих ветеранов специальной военной операции с инвалидностью. В частности, для таких организаций будут смягчены требования к выполнению квоты на трудоустройство работников с инвалидностью", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных актов в среду для общественного обсуждения, которое завершится 30 июля.

Работодатели в РФ с 1 сентября 2024 года обязаны нанимать сотрудников с инвалидностью, если в штате более 35 человек; размер квоты устанавливает регион. "Сейчас если на работу принят один сотрудник с инвалидностью I группы, его найм считается кратным двум заквотированным рабочим местам", - говорится в сообщении.

"Предлагаемые изменения распространяют данную норму на трудоустройство ветеранов специальной военной операции с ограничениями по здоровью", - уточнили в Минтруде.

Минтруд напомнил, что ветераны СВО имеют право на индивидуальное сопровождение центрами занятости; по нацпроекту "Кадры" для них доступно бесплатное переобучение по востребованным профессиям, а для работодателей - предусмотрены субсидии при их найме, а также софинансирование оборудования рабочих мест, если компании трудоустраивают инвалидов-ветеранов СВО (до 200 тыс. руб. для адаптации рабочего места).

Минтруд РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Роспотребнадзоре назвали стабильной ситуацию с менингококковой инфекцией в РФ

В Роспотребнадзоре назвали стабильной ситуацию с менингококковой инфекцией в РФ

Что произошло за день: среда, 16 июля

Правительство РФ доработало меры по покрытию энергодефицита в Сибири

Трасса "Восток" будет продлена и связана с сетью дорог Сибири и Дальнего Востока

Трасса "Восток" будет продлена и связана с сетью дорог Сибири и Дальнего Востока

Путин заявил, что РФ продолжит настраивать систему поддержки автопрома в пользу российских концернов

Путин заявил, что РФ продолжит настраивать систему поддержки автопрома в пользу российских концернов

Суд в Екатеринбурге арестовал сына главы азербайджанской диаспоры в городе

Novabev Group заявила, что подверглась кибератаке и шантажу со стороны хакеров

Novabev Group заявила, что подверглась кибератаке и шантажу со стороны хакеров

Володин предложил дифференцировать ипотечные ставки по регионам

Володин предложил дифференцировать ипотечные ставки по регионам

Депутат разъяснил, что штрафы введут только за целенаправленный поиск экстремистского контента

Дума приняла закон о борьбе с борщевиком

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6745 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости395 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе435 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2300 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });