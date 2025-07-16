Минтруд РФ предложил льготу для работодателей ветеранов СВО с инвалидностью

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Минтруд России подготовил проект постановления правительства РФ, в соответствии с которым прием на работу ветерана СВО с инвалидностью будет смягчать для работодателя требования по выполнению квоты на трудоустройство людей с такими ограничениями здоровья.

"Минтруд России предложил ввести льготы для работодателей, трудоустраивающих ветеранов специальной военной операции с инвалидностью. В частности, для таких организаций будут смягчены требования к выполнению квоты на трудоустройство работников с инвалидностью", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Соответствующий проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных актов в среду для общественного обсуждения, которое завершится 30 июля.

Работодатели в РФ с 1 сентября 2024 года обязаны нанимать сотрудников с инвалидностью, если в штате более 35 человек; размер квоты устанавливает регион. "Сейчас если на работу принят один сотрудник с инвалидностью I группы, его найм считается кратным двум заквотированным рабочим местам", - говорится в сообщении.

"Предлагаемые изменения распространяют данную норму на трудоустройство ветеранов специальной военной операции с ограничениями по здоровью", - уточнили в Минтруде.

Минтруд напомнил, что ветераны СВО имеют право на индивидуальное сопровождение центрами занятости; по нацпроекту "Кадры" для них доступно бесплатное переобучение по востребованным профессиям, а для работодателей - предусмотрены субсидии при их найме, а также софинансирование оборудования рабочих мест, если компании трудоустраивают инвалидов-ветеранов СВО (до 200 тыс. руб. для адаптации рабочего места).