Путин ждет доклад главы Минтранса по поводу реконструкции аэропорта Магнитогорска

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что на следующей неделе ждет с докладом нового министра транспорта Андрея Никитина.

"Я на предприятии встречался с рабочими. Они задали мне вопрос по реконструкции аэропорта. Она должна была быть завершена в конце прошлого года, но, к сожалению, этого не произошло", - сказал Путин в ходе церемонии открытия участка М12 в режиме ВКС.

"Прошу вас обратить внимание на этот объект, посмотреть на экспертизу. Нужно ее закончить как можно быстрее. Она могла быть закончена в начале года. Нужно посмотреть на финансирование... Прошу вас на следующей неделе доложить о том, что будет сделано в ближайшие месяцы", - отметил он, обратившись к новому министру транспорта.

Президент сказал, что ждет от Никитина доклад о том, получится ли завершить реконструкцию аэропорта Магнитогорска в следующем году.

"Сможем. Сделаем точно. Как - доложу до конца недели", - заверил министр.