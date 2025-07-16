Поиск

Путин ждет доклад главы Минтранса по поводу реконструкции аэропорта Магнитогорска

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что на следующей неделе ждет с докладом нового министра транспорта Андрея Никитина.

"Я на предприятии встречался с рабочими. Они задали мне вопрос по реконструкции аэропорта. Она должна была быть завершена в конце прошлого года, но, к сожалению, этого не произошло", - сказал Путин в ходе церемонии открытия участка М12 в режиме ВКС.

"Прошу вас обратить внимание на этот объект, посмотреть на экспертизу. Нужно ее закончить как можно быстрее. Она могла быть закончена в начале года. Нужно посмотреть на финансирование... Прошу вас на следующей неделе доложить о том, что будет сделано в ближайшие месяцы", - отметил он, обратившись к новому министру транспорта.

Президент сказал, что ждет от Никитина доклад о том, получится ли завершить реконструкцию аэропорта Магнитогорска в следующем году.

"Сможем. Сделаем точно. Как - доложу до конца недели", - заверил министр.

Владимир Путин Магнитогорск Минтранс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Роспотребнадзоре назвали стабильной ситуацию с менингококковой инфекцией в РФ

В Роспотребнадзоре назвали стабильной ситуацию с менингококковой инфекцией в РФ

Что произошло за день: среда, 16 июля

Правительство РФ доработало меры по покрытию энергодефицита в Сибири

Трасса "Восток" будет продлена и связана с сетью дорог Сибири и Дальнего Востока

Трасса "Восток" будет продлена и связана с сетью дорог Сибири и Дальнего Востока

Путин заявил, что РФ продолжит настраивать систему поддержки автопрома в пользу российских концернов

Путин заявил, что РФ продолжит настраивать систему поддержки автопрома в пользу российских концернов

Суд в Екатеринбурге арестовал сына главы азербайджанской диаспоры в городе

Novabev Group заявила, что подверглась кибератаке и шантажу со стороны хакеров

Novabev Group заявила, что подверглась кибератаке и шантажу со стороны хакеров

Володин предложил дифференцировать ипотечные ставки по регионам

Володин предложил дифференцировать ипотечные ставки по регионам

Депутат разъяснил, что штрафы введут только за целенаправленный поиск экстремистского контента

Дума приняла закон о борьбе с борщевиком

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6745 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости395 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе435 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2300 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });