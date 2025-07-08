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Путин назначил Андрея Никитина министром транспорта РФ

Путин назначил Андрея Никитина министром транспорта РФ
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Никитина министром транспорта.

"В соответствии с пунктом "д" статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Никитина Андрея Сергеевича Министром транспорта Российской Федерации", - говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее во вторник Госдума приняла решение утвердить кандидатуру Никитина на должность главы министерства транспорта РФ.

Андрей Никитин родился 26 ноября 1979 г. в Москве, в 2001 г. закончил Государственный университет управления, доктор экономических наук, следует из биографической справки кандидата на сайте министерства.

В 2000-2011 гг. трудился на руководящих должностях в коммерческих организациях. C 2002 по 2011 год работал в группе компаний "Рускомпозит", производящей стекловолокно, композиты и геосинтетические материалы. С 2011-2017 гг. - генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". С 13 февраля 2017 г. назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области, 10 сентября 2017 г. победил на выборах главы региона.

7 февраля 2025 г. был назначен заместителем министра транспорта РФ. Курировал цифровую трансформацию, деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития.

В понедельник утром стало известно, что указом президента от должности главы Минтранса был освобожден Роман Старовойт.

Владимир Путин Андрей Никитин Минтранс РФ
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