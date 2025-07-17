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Трое несовершеннолетних пострадали при попадании БПЛА в многоэтажку в Воронеже

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Дрон попал в многоэтажный жилой дом в Воронеже, трое несовершеннолетних пострадали, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"По предварительным данным, в результате попадания фрагментов беспилотника в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа пострадали трое несовершеннолетних", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Также повреждены четыре квартиры. "В одной выбита оконная рама, разрушена стена (не несущая); ещё в двух выбиты стекла и поврежден фасад; в одной нарушена целостность остекления", - добавил Гусев.

Губернатор уточнил, что жильцы одного из подъездов уже покинули свои квартиры, для них организовали пункт временного размещения.

По информации Гусева, силы ПВО в Воронежской области уничтожили не менее пяти дронов ВСУ.

Александр Гусев Воронежская область
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