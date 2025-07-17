Калужский губернатор сообщил о нейтрализации двух БПЛА в области

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении двух беспилотников, пострадавших и разрушений нет.

"Один БПЛА уничтожен на территории Медынского района и один БПЛА на территории Боровского района", - написал он в Telegram.

На местах работают оперативные группы.

В середине дня работа аэропорта Калуги была ограничена из соображений безопасности. В предыдущий раз аэропорт приостанавливал прием и отправку рейсов с ночи и до утра четверга.