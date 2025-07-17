Правительство подготовит предложения о допподдержке производителей в рамках госзакупок

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Правительству поручено проработать вопросы дополнительной поддержки российских производителей и увеличения объема закупок их продукции в рамках госзакупок и закупок госкомпаний. Об этом говорится в перечне поручений президента Владимира Путина, утвержденных после майской встречи с представителями деловых кругов.

К 1 ноября 2025 года правительство должно проанализировать практику применения госзаказчиками и госкомпаниями норм по предоставлению национального режима (регламентируется постановлением правительства №1875). Также предлагается изучить практику закупок коммерческими организациями импортных товаров, работ, услуг. На основании полученных результатов кабмин должен будет подготовить предложения, направленные на увеличение доли закупок товаров российского производства, работ, услуг, выполняемых российскими компаниями.

По данным Минфина, в прошлом году доля российских товаров, поставленных поставщиками по результатам госзакупок, составила 62,5% (2 трлн рублей) от общего стоимостного объема всех товаров, переданных заказчикам при исполнении контрактов, заключенных в 2024 году. Годом ранее доля российских товаров в госзакупках составляла 68% (2,1 трлн рублей). При этом общий объем госзакупок в 2024 году составил почти 12 трлн рублей.

Также к 1 ноября правительство должно подготовить предложения о расширении мер поддержки производства товаров российского происхождения, выполнения работ, оказания услуг российскими компаниями. Эти предложения должны быть подготовлены с учетом анализа порядка определения цен на товары, работы, услуги в рамках госзакупок и закупок госкомпаний.

При этом необходимо учитывать, что в рамках закупок действуют различные нормы, предусматривающие запрет или ограничение (правило "второй лишний" - ИФ) на закупку отдельных видов промпродукции иностранного производства, а также общая ценовая преференция для товаров российского производства. Кроме того, в рамках нацпроектов и госпрограмм действуют те или иные меры, направленные на поддержку российских производителей или на стимулирование спроса на их продукцию (субсидии, льготное кредитование, компенсация затрат, налоговые льготы и т.п. - ИФ).

Еще одно поручение президента направлено на совершенствование контроля за соблюдение госзаказчиками и госкомпаниями норм закупочного законодательства в части применения национального режима. При этом предлагается расширить перечень случаев, когда заказчики должны отдавать предпочтение продукции российского происхождения. Соответствующий доклад об исполнении этого поручения должен быть подготовлен до 1 декабря текущего года.

На встрече с деловыми кругами Путин указал на необходимость усиления контроля за исполнением, прежде всего, госкомпаниями норм закупочного законодательства по импортозамещению. Вплоть до введения штрафов.

"Нужно это сделать (вводить контроль для госкомпаний - ИФ), - сказал тогда Путин. - Надо, чтобы жизнь соответствовала нормативной базе, которая создана на этот счет (регулирование закупок госкомпаний - закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ)".

О необходимости такого контроля на встрече заявил председатель совета директоров АО "Курский электроаппаратный завод" Андрей Канунников. По его словам, ряд заказчиков не исполняет требования закупочного законодательства, в том числе правительственного постановления № 719. Последнее определяет порядок и критерии подтверждения производства промышленной продукции на территории России.

"Если практика показывает, что нужно какое-то ужесточение, нужен не только контроль, но и санкции какие-то за нарушения, - говорил президент. - Финансовые вводите, экономические. Штрафы, конечно, чтобы демотивировать нарушение этих норм. Прошу коллег это отработать".

В августе 2024 года был принят закон об оптимизации положений закупочного законодательства, регламентирующих вопросы импортозамещения (318-ФЗ). Он направлен на регулирование вопросов предоставления национального режима и унификацию правил осуществления закупок при предоставлении национального режима (понятие "нацрежим" предусматривает распространение на зарубежные товары тех же правил и требований, которые действуют в отношении аналогичной российской продукции) при госзакупках и закупках госкомпаний.

Закон наделил правительство полномочиями на установление изъятий из национального режима в определенных случаях и дает кабинету министров право предоставлять преференции при закупках российских товаров или товаров из стран ЕАЭС, если на торгах они конкурируют с иностранными.

Также этим законом введено единое правило "второй лишний" (запрет на участие в закупках поставщиков иностранной продукции при наличии хотя бы одного предложения товаров российского производства - ИФ) вместо действующего ранее менее жесткого правила "третий лишний".

Помимо этого, закон распространяет положение о предоставлении 15%-ной ценовой преференции на все российские товары. Ранее эта норма действовала лишь в отношении соответствующего перечня продукции.

Также правительство получило право устанавливать особенности определения начальной (максимальной) цены контракта в отношении российских товаров, работ, услуг, при закупках которых будут действовать запрет, ограничение (в отношении продукции иностранного производства - ИФ) или преимущество (для российской продукции - ИФ), предусмотренное закупочным законодательством. Эта норма распространяется также на контракты с единственным поставщиком.

Помимо этого, принятый закон позволяет не применять нормы о нацрежиме при проведении закупок органами СВР и ФСБ (если закупаемые товары, работы, услуги необходимы для обеспечения безопасности государства), а также ФСО (для госохраны) и Росгвардией (для борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечения безопасности высших должностных лиц регионов).

С 1 января 2025 года вступило в силу правительственное постановление №1875, которым теперь регламентируется применение нацрежима и изъятий из него при закупках госзаказчиками и госкомпаниями отдельных видов товаров иностранного производства.

Базовые положения нового правпостановления устанавливают запрет на закупку госзаказчиками и госкомпаниями более 150 видов импортных товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ или при оказании закупаемых услуг), вводят ограничения на закупку более 460 видов продукции и устанавливают 15%-ное ценовое преимущество в отношении товаров российского происхождения.

Кроме того, этим постановлением для госкомпаний установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения. Эта норма действует в отношении 277 видов товаров.