Правительство может усилить контроль за импортозамещением в госкомпаниях

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Правительство может усилить контроль за исполнением госкомпаниями норм закупочного законодательства по импортозамещению, ввести штрафы за их неисполнение. Такое поручение президент Владимир Путин дал Минэкономразвития и Минфину на встрече с представителями деловых кругов.

"Нужно это сделать (вводить контроль для госкомпаний - ИФ), - сказал Путин. - Надо, чтобы жизнь соответствовала нормативной базе, которая создана на этот счет (регулирование закупок госкомпаний - закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ)".

О необходимости такого контроля на встрече заявил председатель совета директоров АО "Курский электроаппаратный завод" Андрей Канунников. По его словам, ряд заказчиков не исполняет требования закупочного законодательства, в том числе правительственного постановления № 719. Последнее определяет порядок и критерии подтверждения производства промышленной продукции на территории России.

Впрочем, Канунников отметил и некоторые недостатки в действующей нормативной правовой базы. Так, по его словам, в сфере строительства отсутствуют нормы, которые требовали от проектных организаций предусматривать при проектировании объектов строительства использование оборудование, которое признано произведенным на территории России в соответствии с положениями 719 постановления.

Путин поручил ведомствам не только усилить контроль за исполнением норм об импортозамещении, но и предусмотреть наказание за их неисполнение.

"Если практика показывает, что нужно какое-то ужесточение, нужен не только контроль, но и санкции какие-то за нарушения, - сказал президент. - Финансовые вводите, экономические. Штрафы, конечно, чтобы демотивировать нарушение этих норм. Прошу коллег это отработать".

В августе 2024 года был принят закон об оптимизации положений закупочного законодательства, регламентирующих вопросы импортозамещения (318-ФЗ). Он направлен на регулирование вопросов предоставления национального режима и унификацию правил осуществления закупок при предоставлении национального режима (понятие "нацрежим" предусматривает распространение на зарубежные товары тех же правил и требований, которые действуют в отношении аналогичной российской продукции) при госзакупках и закупках госкомпаний.

"Законопроект направлен на упрощение и повышение эффективности импортозамещения при госзакупках (регулируются законом "О контрактной системе", 44-ФЗ) и закупках госкомпаний (закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ), - объяснял необходимость предлагаемых изменений заместитель министра финансов Алексей Лавров на стадии обсуждения документа в Госдуме. - Он предусматривает четыре основных новации, три из которых касаются 44-ФЗ, а одна - 223-ФЗ".

Сам документ наделил правительство полномочиями на установление изъятий из национального режима в определенных случаях и дает кабинету министров право предоставлять преференции при закупках российских товаров или товаров из стран ЕАЭС, если на торгах они конкурируют с иностранными.

Также этим законом введено единое правило "второй лишний" (запрет на участие в закупках поставщиков иностранной продукции при наличии хотя бы одного предложения товаров российского производства - ИФ) вместо действующего ранее менее жесткого правила "третий лишний".

Помимо этого, документ распространяет положение о предоставлении 15%-ной ценовой преференции на все российские товары. Ранее эта норма действовала лишь в отношении соответствующего перечня продукции.

Также правительство получило право устанавливать особенности определения начальной (максимальной) цены контракта в отношении российских товаров, работ, услуг, при закупках которых будут действовать запрет, ограничение (в отношении продукции иностранного производства - ИФ) или преимущество (для российской продукции - ИФ), предусмотренное закупочным законодательством. Эта норма распространяется также на контракты с единственным поставщиком.

Принятый закон позволяет не применять нормы о нацрежиме при проведении закупок органами СВР и ФСБ (если закупаемые товары, работы, услуги необходимы для обеспечения безопасности государства), а также ФСО (для госохраны) и Росгвардией (для борьбы с терроризмом и экстремизмом, обеспечения безопасности высших должностных лиц регионов).

С 1 января 2025 года вступило в силу правительственное постановление №1875, которым теперь регламентируется применение нацрежима и изъятий из него при закупках госзаказчиками и госкомпаниями отдельных видов товаров иностранного производства.

Базовые положения нового правпостановления устанавливают запрет на закупку госзаказчиками и госкомпаниями 151 вида импортных товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ или при оказании закупаемых услуг), вводят ограничения на закупку 465 видов продукции и устанавливают 15%-ное ценовое преимущество в отношении товаров российского происхождения.

Кроме того, этим постановлением для госкомпаний установлена минимальная обязательная доля закупок товаров российского происхождения. Эта норма действует в отношении 277 видов товаров.

По данным Минфина, объем закупок госзаказчиками и госкомпаниями товаров российского производства составил в 2023 году 9,9 трлн рублей (общий объем всех закупок госзаказчиками и госкомпаниями Федеральное казначейство оценивало в 32 трлн рублей). При этом госзаказчики закупили товары на 3,4 трлн рублей, на долю товаров российского производства пришлось 2,3 трлн. Госкомпании, в свою очередь, в 2023 году заплатили за товары 8,9 трлн рублей. При этом объем закупок товаров именно российского производства составил 7,6 трлн рублей (85% от общего объема закупок товаров) против 4 трлн в 2022 году (87%).