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Электричество в Запорожской области было отключено в результате атаки беспилотников

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - В результате атаки дронов частично отключено электроснабжение в Запорожской области, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

"Причиной отключения электроснабжения в части населенных пунктов Запорожской области стала атака БПЛА противника по высоковольтному оборудованию", - написал Балицкий в своем телеграм-канале в пятницу.

По его информации, на данный момент восстановлено электроснабжение Бердянска, Акимовского муниципального округа.

Бригады энергетиков занимаются восстановительными работами и переключением на резервные линии, добавил губернатор.

Евгений Балицкий Запорожская область
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