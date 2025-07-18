Жара и ливни прогнозируются в регионах юга европейской части России

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Сильная жара сохранится в ближайшие дни в регионах юга европейской части России, температура будет приближаться к сорокаградусной отметке, в этих регионах будут сохраняться условия для интенсивных осадков, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Если говорить о температуре, которая близка к 40-градусной отметке, даже для юга это очень жарко. В течение ближайшего времени на юге везде сохранится очень жаркая погода. И это приведет к тому, что будут сохраняться условия для интенсивных осадков за счет неустойчивости именно на юге, где горные регионы - это и Краснодарский край, и Северо-Кавказские республики, там выпускаются предупреждения об опасной погоде", - сказал Вильфанд.

Так, в Краснодарском крае прогнозируется сильный дождь в Сочи и на федеральной территории Сириус, там же ливневый дождь приведет к повышению уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Вильфанд отметил, что там может выпасть до 100 мм осадков "за счет неустойчивости, обусловленной горными регионами".

Аналогичная ситуация прогнозируется во всех Северо-Кавказских республиках.

"В Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Республике Ингушетии, Чеченской республике сильный дождь, ливень, гроза, град, ветер до 25 м/с. И везде жара. В Дагестане сильный дождь, ливень, гроза, град, ветер до 20 м/с и преобладающая температура днём - плюс 33-35 градусов, сильная жара. В общем, на юге сохраняется сильная жара и условия для сильных осадков. Они локальные, не сплошные, но все равно будут доставлять проблемы, особенно в горных регионах", - уточнил Вильфанд.

Аналогичная ситуация будет и в Северной Осетии, где в горных районах прогнозируются сильные осадки, а в степных районах сильная жара до плюс 38 градусов.

Согласно данным Гидрометцентра России, экстренное предупреждение будет действовать в южных районах 18 и 19 июля.