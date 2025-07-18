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Дождливая погода сохранится в Москве

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Теплая погода с температурой до плюс 27 градусов сохранится в Москве до середины следующей недели, сохранятся и осадки, самыми дождливыми днями будут суббота и воскресенье, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температурный режим в Москве достаточно однородный, температура в диапазоне плюс 24 - плюс 27 градусов до середины следующей недели. В субботу и в воскресенье может быть на 1 градус пониже - плюс 23 - плюс 26. Воздушные массы перемещаются с северо-запада и севера. В принципе, вот такая температура близка к норме и выше нормы на один градус, сейчас она действительно соответствует климату", - сказал Вильфанд.

Осадки в Москве сохранятся. В пятницу их будет меньше, однако в выходные осадки будут более заметными.

"В субботу и воскресенье они будут более продолжительные, выпадет 10-15 мм каждый день, но в разных районах. Субботу и воскресенье вполне можно назвать днями дождливыми, но не холодными, теплыми. Осадки не такие интенсивные, как были, но все равно они будут. В первой половине недели опять небольшие дожди будут идти. Но это совершенно нормальная, типичная погода для июля, так как это самый дождливый месяц года", - добавил он.

Гидрометцентр Роман Вильфанд Москва
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