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В Кремле отметили, что WhatsApp должен соблюдать российские законы

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Мессенджер WhatsApp является в России самым популярным сервисом, но у него есть определённые обязанности в соответствии с законами РФ, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"WhatsApp - в целом самый популярный сервис во многих странах, в том числе в Российской Федерации, по популярности - это сервис номер один. Как и все сервисы, конечно, (у них - ИФ) есть определённые обязанности в соответствии с законами Российской Федерации. Все законы должны выполняться", - сказал Песков журналистам в пятницу, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают перспективы мессенджера остаться в России.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщил, что WhatsApp с очень большой долей вероятности попадет в список ресурсов, подлежащих ограничениям. Горелкин написал в своем телеграм-канале, что мессенджеру "пора готовиться к уходу с российского рынка".

WhatsApp Антон Горелкин Дмитрий Песков Госдума
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