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Срок страховых выплат семьям погибших военных при судебных спорах предложили зафиксировать

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки в закон об обязательном государственном страховании силовиков и военнослужащих, которые уточнят порядок исчисления срока выплат компенсаций и страховых сумм семьям погибших, если право на получение этих выплат устанавливается через суд.

Документ ко второму чтению размещен в электронной базе данных парламента.

Сейчас страховая компенсация выплачивается: в 15-дневный срок после получения всех необходимых документов; в 30-дневный срок - если страховой случай произошел с лицами, не включенными в договор страхования, при отсутствии возможности его изменить (семьи застрахованных). За каждый день просрочки страховых выплат полагается неустойка в размере 1% от суммы.

Действующая редакция не учитывает ситуации, когда возникает судебный спор о том, кто именно имеет право на выплату и стороны вынуждены ждать вступления решения суда в силу. В результате срок выплаты формально начинает исчисляться с момента получения страховой компанией неполного комплекта документов.

Законопроект предлагает установить, что при наличии судебного спора срок выплаты будет исчисляться с момента получения страхователем или страховщиком вступившего в законную силу решения суда, а также полного комплекта документов.

В случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Госдума
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