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Конфликт Израиля и Ирана может придать новый импульс переговорам о "Силе Сибири 2"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Конфликт между Израилем и Ираном может придать новый импульс переговорам Москвы и Пекина о проекте газопровода "Сила Сибири 2", сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на пекинские источники, близкие к принятию решений.

Сдерживающим фактором инициативы, пишет газета, могли быть разные подходы к цене поставок газа, а также потенциальное усиление зависимости от России как поставщика энергоресурсов (считается, что Китай ограничивает импорт нефти и газа из одной страны 20%).

Однако напряженность на Ближнем Востоке дала Пекину повод пересмотреть вопросы надежности поставок энергоресурсов, которые он получает из этого региона, говорят собеседники WSJ. Издание напоминает, что конфликт усилил угрозы судоходству в Ормузском проливе, через который страны Персидского залива экспортируют продукцию. Новый газопровод может помочь укрепить связи двух стран, в то время как Запад стремится вбить клин между Пекином и Москвой.

Вопрос о проекте "Сила Сибири 2" может быть снова поднят на переговорах лидеров России и Китая в ходе сентябрьского визита Владимира Путина в КНР, полагает газета.

Проект "Сила Сибири 2" предусматривает поставку в Китай до 50 млрд куб. м газа в год из ресурсов Западной Сибири. Сроки реализации зависят от заключения контракта между "Газпромом" и китайской CNPC, переговоры по которому еще продолжаются. Обсуждается строительство газопровода "Союз Восток" через Монголию, который станет продолжением "Силы Сибири 2".

КНР Сила Сибири 2
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