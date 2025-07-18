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На Кубани ущерб аграриев от засухи оценивается в 1,5 млрд рублей

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Ущерб сельхозпроизводителей Краснодарского края от продолжительной засухи оценивается в 1,5 млрд рублей, в том числе по застрахованным культурам - 600 млн рублей, сообщил вице-губернатор региона Андрей Коробка на совещании об уборочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Точную сумму ущерба установят по итогам уборочной кампании. С учетом текущей ситуации Министерство сельского хозяйства региона прорабатывает меры поддержки хозяйствам, пострадавшим от засухи.

По словам главы краевого Минсельхоза Федора Дереки, в районах северной зоны края из-за продолжающейся засухи пропашные культуры отстают в развитии. Наихудшая ситуация в Кущевском, Ейском, Крыловском, Щербиновском районах, Ленинградском муниципальном округе.

"Страдает не только отрасль растениеводства, но и животноводство, так как хозяйства необходимо обеспечивать кормами. Животноводы северной природно-климатической зоны края содержат около 175 тыс. голов сельхозживотных. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, большинство хозяйств планируют заготовить корма в полном объеме", - сказал Дерека.

По данным Минсельхоза, снижение ожидается в заготовке сена и силоса. Однако многие предприятия, у которых корма будут в дефиците, уже договорились о поставках с другими хозяйствами. Дерека призвал не допустить снижения поголовья сельхозживотных.

В настоящее время в крае завершается уборка зерновых колосовых и зернобобовых культур. По оперативным данным, обмолочено 1,7 млн гектаров.

На Кубани 18 июля из-за продолжительной засухи ввели краевой режим ЧС в девяти районах: в Ейском, Каневском, Крыловском, Кущевском, Павловском, Староминском и Щербиновском районах, Приморско-Ахтарском и Ленинградском муниципальных округах - там сосредоточены основные площади под зерновыми, всего более 1 млн га.

По предварительным оценкам, из-за дефицита влаги ожидается снижение общего объема урожая зерновых и зернобобовых культур к уровню 2024 года.

Площадь сева озимых культур под урожай 2025 года составляет 1,8 млн га (на уровне прошлого года), в том числе - 1,6 млн га отведено под пшеницу. Яровыми культурами в регионе также засеяно 1,8 млн га - на уровне прошлого года.

По итогам уборочной кампании 2024 года регион собрал 13,8 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с учетом риса (-3,5% к уровню предыдущего года). Вместе с тем урожай пшеницы вырос на 6,3% - до 10,2 млн тонн. Средняя урожайность по краю составила 62,3 ц/га.

Минсельхоз Краснодарский край Кубань
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