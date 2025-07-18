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Лицензии на недропользование переведут полностью в электронный формат

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по регламенту одобрил поправку в закон "О недрах" о полном переходе с 1 марта 2026 г. на электронный формат выдачи лицензий недропользователям и отказ от бумажных документов.

Документ (№751791-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Поправками уточняется, что лицензия на пользование недрами оформляется в электронной форме, а использование бумажного бланка с государственным гербом РФ более не требуется. Устанавливается, что подтверждением наличия лицензии является запись в государственном реестре, а не сам бумажный документ.

"Действие лицензий на пользование недрами, выданных в форме документа до дня вступления в силу настоящего федерального закона, продолжается до окончания срока действия таких лицензий", - говорится в поправке.

Госдума
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