Что случилось этой ночью: суббота, 19 июля

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ночь на субботу о 13 сбитых на подлете к столице дронах. В пятницу сообщалось об уничтожении десяти беспилотников, летевших на Москву.

- Движение поездов приостановлено в Ростовской области на перегоне Лихая - Замчалово после падения обломков БПЛА. Задержано более 50 поездов дальнего следования, частично отменены электрички. Кроме того, в результате массированной атаки беспилотников повреждена высоковольтная линия в Каменском районе, без света остались около 2 тыс. человек.

- Новый пакет антироссийских санкций опубликован в официальном журнале ЕС. Согласно документу, Евросоюз запретил транзакции с российскими Т-Банком, Яндекс банком, Сургутнефтегазбанком, банком "Зенит". Также запрещены любые транзакции, связанные с "Северными потоками".

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации в ночь на субботу 71 беспилотника ВСУ над Московским регионом, Ростовской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой областями и Краснодарским Краем. Накануне вечером российские военные перехватили и уничтожили 87 украинских БПЛА над Московским регионом, Брянской, Орловской, Калужской, Ростовской, Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областями.

- Сирия и Израиль согласились на перемирие, сообщил посол США в Турции Том Баррак в соцсети Х. "Призываем друзов, бедуинов, суннитов сложить оружие (...) и построить новую, единую Сирию", - добавил дипломат.

- Данные о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году сфабрикованы, заявили в американской Национальной разведке. Ее директор Тулси Габбард сообщила о передаче в Минюст США документов, которые свидетельствуют, что результаты выборов пытались дискредитировать экс-президент Барак Обама и члены его администрации.