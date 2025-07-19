Поиск

Что случилось этой ночью: суббота, 19 июля

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в ночь на субботу о 13 сбитых на подлете к столице дронах. В пятницу сообщалось об уничтожении десяти беспилотников, летевших на Москву.

- Движение поездов приостановлено в Ростовской области на перегоне Лихая - Замчалово после падения обломков БПЛА. Задержано более 50 поездов дальнего следования, частично отменены электрички. Кроме того, в результате массированной атаки беспилотников повреждена высоковольтная линия в Каменском районе, без света остались около 2 тыс. человек.

- Новый пакет антироссийских санкций опубликован в официальном журнале ЕС. Согласно документу, Евросоюз запретил транзакции с российскими Т-Банком, Яндекс банком, Сургутнефтегазбанком, банком "Зенит". Также запрещены любые транзакции, связанные с "Северными потоками".

- Минобороны РФ сообщило о нейтрализации в ночь на субботу 71 беспилотника ВСУ над Московским регионом, Ростовской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой областями и Краснодарским Краем. Накануне вечером российские военные перехватили и уничтожили 87 украинских БПЛА над Московским регионом, Брянской, Орловской, Калужской, Ростовской, Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областями.

- Сирия и Израиль согласились на перемирие, сообщил посол США в Турции Том Баррак в соцсети Х. "Призываем друзов, бедуинов, суннитов сложить оружие (...) и построить новую, единую Сирию", - добавил дипломат.

- Данные о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году сфабрикованы, заявили в американской Национальной разведке. Ее директор Тулси Габбард сообщила о передаче в Минюст США документов, которые свидетельствуют, что результаты выборов пытались дискредитировать экс-президент Барак Обама и члены его администрации.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Определять потолок цен на российскую нефть будет Еврокомиссия

Определять потолок цен на российскую нефть будет Еврокомиссия

Евросоюз запретил любые транзакции, связанные с "Северными потоками"

Сирия и Израиль согласились на перемирие

Сирия и Израиль согласились на перемирие

Нацразведка США заявила, что данные о вмешательстве РФ в выборы сфабрикованы

Трамп заявил, что БРИКС ослабевает

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль просит США помочь с переселением палестинцев из сектора Газа

Лондон вслед за ЕС постановил снизить потолок цен на нефть РФ до $47,6 за баррель

Лондон вслед за ЕС постановил снизить потолок цен на нефть РФ до $47,6 за баррель

Лондон ввел санкции против 18 физлиц из РФ за "злонамеренную деятельность" в киберпространстве

Лондон ввел санкции против 18 физлиц из РФ за "злонамеренную деятельность" в киберпространстве

Chevron закрыла сделку по покупке Hess, выиграв спор за ее гайанские активы с ExxonMobil

ЕС в рамках санкций отменил разрешение для Чехии на импорт нефти из РФ

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2302 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6771 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });