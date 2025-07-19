Российские военные уничтожили за ночь 71 беспилотник ВСУ

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на субботу подавили и уничтожили 71 украинский беспилотник над регионами России, в том числе 16 - над Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что 24 дрона нейтрализовано над Ростовской областью, 16 - над Московским регионом, в том числе 13 на подлете к Москве, 11 - над Брянской областью, 10 - над Калужской областью, 3 - Курской областью, по два - над Орловской, Тульской и Липецкой областями и один над территорией Краснодарским краем.