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Четыре белгородских села частично остались без света после обстрела

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Несколько населенных пунктов подверглись атакам ВСУ в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В городе Шебекино вследствие прилета снаряда в двух частных домах выбиты окна и посечены заборы. Также перебита газовая труба - утечка газа устранена", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

"Село Новая Таволжанка Шебекинского округа подверглось обстрелу - повреждены два частных дома и линия электропередачи. Без света частично остаются сёла Новая Таволжанка, Архангельское, Муром и Нехотеевка", - сообщил он. "Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", - отметил Гладков.

Кроме того, в районе села Графовка в результате атаки FPV-дрона загорелась спецтехника - возгорание ликвидировано.

В селе Бессоновка Белгородского района дрон сдетонировал на стоянке предприятия - у трех легковых автомобилей выбиты стекла и повреждены кузова. Второй беспилотник атаковал ГАЗель - поврежден кузов, сообщил он.

В селе Отрадное FPV-дрон атаковал припаркованную машину - транспортное средство повреждено. В селе Нечаевка от детонации дрона загорелось нежилое здание - пожар потушен. Ещё один беспилотник ударил по автомобилю в поселке Октябрьский - повреждены стекла и крыша. Кроме того, посечены остекление, фасад и ворота частного дома, написал глава региона в телеграм-канале.

Белгородская область
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