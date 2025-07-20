Житель Белгородской области ранен в результате обстрела со стороны ВСУ

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Мирный житель тяжело ранен при обстреле со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мужчину доставили в Шебекинскую больницу, написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

По его данным, в результате прилета снаряда в одном из домов выбиты окна, повреждены кровля и фасад. Перебита газовая труба, а также разрушена стена надворной постройки. Поврежден припаркованный автомобиль.