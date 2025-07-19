Что произошло за день: суббота, 19 июля

Над регионами РФ сбили 27 беспилотников, во Вьетнаме при крушении катера погибли 34 человека, власти Сирии объявили о прекращении огня

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Над регионами России с 15:00 до 19:00 уничтожены 27 дронов ВСУ. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о трех сбитых дронах, вводились временные ограничения во "Внуково" и "Домодедово". Действуют ограничения в аэропорту Калуги.

- Во Вьетнаме 34 человека погибли после того, как прогулочный катер перевернулся в грозу. Спасены 11 человек, продолжаются поиски еще восьми. По данным АТОР, российских туристов на борту не было.

- Власти Сирии объявили о прекращении огня в стране. Как сообщалось на этой неделе, сирийские правительственные силы покинули провинцию Эс-Сувейда, где происходили столкновения с группировками друзов. Вместе с тем Израиль нанес серию ударов по Сирии в поддержку сил друзов. Власти Сирии и Израиля согласились заключить перемирие.

- В Китае приступили к строительству гигантской ГЭС на Тибетском нагорье на реке Ярлунг Цангпо. По завершении строительства она может стать самой большой электростанцией в мире.

- Латвия может выдворить 841 россиянина с истекшими разрешениями на проживание.

- Андрей Рублев не смог выйти в финал теннисного турнира в Мексике, он уступил американцу Александру Ковачевичу.