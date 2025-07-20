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Кабмин расширил перечень современных технологий для заключения инвестиционных контрактов

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении на 21 позицию перечня современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0).

Как сообщает правительство РФ в воскресенье на своем сайте, в актуализированный перечень вошли технологии, которые могут применяться в том числе в медицине, химической и пищевой промышленности, сельском хозяйстве, энергетике, а также строительстве.

"В числе таких технологий - новые способы производства водорода, аммиака, азотной кислоты, гранулированного карбамида, строительных материалов, кормовых ферментных препаратов нового поколения, хлеба и хлебобулочных изделий с увеличенным сроком годности, растительного масла и другой продукции", - отмечает кабмин.

В РоссииВ перечень технологий для заключения СПИК включили радиоэлектронику, химпром и АПКЧитать подробнее

Комментируя документ, подписанный на заседании 17 июля, Мишустин подчеркнул, что он "позволит привлечь дополнительные частные инвестиции в приоритетные сферы, а также поможет освоению выпуска критически значимой для страны продукции".

Как напоминает правительство, в новом формате механизм специального инвестиционного контракта действует с конца 2020 года. Он позволяет привлекать крупные частные капиталовложения в разработку инновационных решений и создание высокотехнологичных производств для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции.

В рамках механизма СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовать инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии для освоения на её основе серийного производства промышленной продукции на территории России.

Государство, со своей стороны, гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов. Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.

Правительство РФ Михаил Мишустин СПИК
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