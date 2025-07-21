РФ потратит 180 млрд рублей на строительство и переоснащение пунктов пропуска через границу

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Около 180 млрд рублей будет направлено в рамках текущей бюджетной трехлетки на строительство, ремонт и техническое переоснащение пунктов пропуска через госграницу с применением передовых цифровых и технических решений, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Сейчас в целом по стране ведется большая работа по развитию трансграничной логистики. В рамках текущей бюджетной трехлетки направим почти 180 млрд рублей на строительство, ремонт и техническое перевооружение пунктов пропуска через государственную границу с применением передовых цифровых и технических решений", - сказал Мишустин журналистам во время осмотра автомобильного пункта пропуска через государственную границу "Каникурган".

"В ближайшие пять лет планируем модернизировать более четверти всех действующих. Это приоритетные пункты с точки зрения сложившегося и перспективного товарооборота. И только в Дальневосточном округе такая работа предусмотрена для свыше 30 из них", - уточнил премьер.