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Мишустин заявил, что создание ТОР на Дольнем Востоке поможет привлечь инвесторов

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Россия никогда не закрывалась от инвестиций дружественных стран, создание международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке поможет привлечь новых иностранных инвесторов и будет способствовать развитию российских регионов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Председатель правительства в понедельник во время рабочей поездки в Амурскую область посетил таможенно-логистический терминал "Каникурган" под Благовещенском. Мишустину показали складской комплекс и рассказали о возможностях терминала. Кроме того, сопровождавший премьера глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о планах создания международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке.

"Россия никогда не закрывалась от, в том числе, иностранных инвестиций дружественных стран. Здесь есть с кем работать - и на Дальнем Востоке, и на Востоке вообще. И мне кажется, что в этом смысле это будет очень помогать развивать в том числе наши регионы, когда именно новый инвестор придет на подготовленную, хорошо сделанную инфраструктуру со всеми возможностями, которые предоставит наша страна", - сказал Мишустин, говоря о создании международных ТОР.

Глава российского кабмина попросил Чекункова подготовить предложения по созданию на Дальнем Востоке больше таких же международных ТОР.

Михаил Мишустин Благовещенск
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