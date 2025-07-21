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Мишустин рассчитывает на скорое принятие закона о МТОР на Дальнем Востоке

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает на скорое принятие закона для создания международных территорий опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке, рассмотрение документа в Совфеде назначено на 25 июля.

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Госдума на прошлой неделе приняла во втором и третьем чтении закон, устанавливающий правовые основы для создания и функционирования МТОР на Дальнем Востоке.

"Закон был принят Государственной думой в третьем чтении 17 июля, буквально несколько дней назад. Рассмотрение в Совете Федерации назначено на 25 июля. Надеюсь, в ближайшее время он будет принят и с 1 января 2026 года вступит в законную силу", - сказал Мишустин во время посещения таможенно-логистического терминала "Каникурган" близ Благовещенска.

Председатель правительства во время рабочей поездки в Амурскую область в понедельник посетил этот крупный логистический хаб, расположенный недалеко от границы с Китаем. Мишустину показали складской комплекс и рассказали о возможностях терминала.

Кроме того, сопровождавший премьера глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о планах создания международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке. Он отметил, что министерство уже прорабатывает необходимые нормативные акты для начала работы МТОР.

"Мы, не дожидаясь принятия закона, уже работаем над подзаконными актами для того, чтобы с момента вступления закона в силу инвесторы могли уже реализовывать свои проекты", - сообщил Чекунков.

Алексей Чекунков Михаил Мишустин Минвостокразвития
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